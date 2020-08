Neuer Workshop in Moers : Beim Zeichnen die Stadt erkunden

Neuer Workshop in Moers

Moers Ein Workshop hilft Jugendlichen, ihre Fähigkeiten im Zeichnen zu verbessern. Wie das funktioniert und wo sich Interessierte anmelden können.

Gemeinsam öffentlich zeichnen und damit seine Stadt näher kennenlernen: Darum geht es beim aus Amerika stammenden „Urban Sketching“, das in diesem Jahr zum fünften Mal als kulturpädagogisches Projekt vom Moerser Jugendkulturzentrum „Bollwerk 107“ durchgeführt wurde. Insgesamt acht Teilnehmerinnen trafen sich dazu mit Block und Bleistift vor dem Moerser Schloss. „Ich zeichne einfach gerne“, sagte die 14-jährige Anna Lena Pham. „Normalerweise zeichne ich eher Gesichter als Gebäude, aber das hier interessiert mich sehr.“

Ähnlich ging es der ebenfalls 14-jährigen Marina Obst. Sie zeichnet am liebsten Manga-Figuren, Tiere und Fabelwesen, erhoffte sich aber von dem Workshop Tipps zum Thema „Perspektive“. Damit waren die jungen Teilnehmerinnen bei Annika Demmer in guten Händen. Die Illustratorin und Lichtkünstlerin leitet diverse Kreativ-Projekte im „Bollwerk“, wobei sie in diesem Fall von der Sozialarbeiterin Miriam Holt unterstützt wurde. Es gehe bei diesem Workshop nicht darum, perfekte Ergebnisse zu produzieren, erfuhren die Teilnehmer gleich zu Beginn.