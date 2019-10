Ursache ungeklärt : Frau stirbt nach Wohnungsbrand an der Neustraße

Moers Am Sonntag war in einer Wohnung an der Neustraße aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die 78-jährige Mieterin ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in einem Haus an der Neustraße in der Moerser Innenstadt gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, rettete die Feuerwehr eine 78 Jahre alte Mieterin aus dem Gebäude. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Spezialkrankenhaus gebracht, wo sie später starb. Der Wohnungsbrand war etwa gegen 1.52 Uhr am Montag ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

(anst)