Erster Spatenstich : Wohnungsbau Moers schafft neuen Wohnraum

Moers Ihre aktuellen Bauprojekte hat die Wohnungsbau Stadt Moers ihren Aufsichtsratsmitgliedern und Partnern bei einer Rundfahrt vorgestellt. Erster Halt war zum Spatenstich am Baugrundstück Fuldastraße/Eupener Straße.

Über neue Balkone können sich die Mieter der Gesellschaft in der Kaiserstraße freuen. „Die Häuser hier waren unsere ersten Objekte bei der Gründung der Wohnungsbau“, erklärte Rösch. Vor 30 Jahren ist das städtische Unternehmen mit 13 Mitarbeitenden in der Landwehrstraße gestartet – mittlerweile sind es über 40. Heute ist das Gebäude zu klein geworden, was zu dem Neubau an der Vinzenzstraße 37 geführt hat. Dort haben die Beteiligten im Rahmen der Rundfahrt das Richtfest gefeiert. „Wir können damit auch einen städtebaulichen Akzent setzen“, so Rainer Staats, ebenfalls Geschäftsführer. Früher standen auf der Fläche kleine, abbruchreife Gebäude. Den Entwurf hat das Architekturbüro Reese übernommen. Die Fassadengestaltung stammt vom Büro Zweiwerk. Dank der schnellen und guten Arbeit des Bauunternehmens Malesevic war der Rohbau innerhalb von fünf Monaten fertig. Ende nächsten Jahres steht der Einzug in das neue Gebäude an. Insgesamt vier Millionen Euro investiert die Wohnungsbau.