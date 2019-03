Moerser Feuerwehr im Einsatz : Wohnung brennt: Hochhaus muss evakuiert werden

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Moers Am Samstag hat es in einem Hochhaus an der Römerstraße gebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 15 Uhr alarmiert. Betroffen war die Wohnung einer Frau in der vierten Etage des siebenstöckigen Gebäudes.

