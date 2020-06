Wohnpark in Moers-Meerbeck : Neues Baugebiet wächst

Moers Die Entwicklung des Wohnparks Taubenstraße kommt voran. Auf dem 11.775 Quadratmeter großen Gelände sollen 42 Reihenhäuser zwischen 120 und 140 Quadratmetern Größe entstehen. Alle sind bereits verkauft.

Es ist schon ein beeindruckendes Bild, als das acht Tonnen schwere und zwölf Meter hohe Wandelement in der Luft schwebt, um anschließend von einem Kran an seinem Platz gesetzt zu werden. „Für uns ist das mehr oder weniger der symbolische Spatenstich gewesen“, sagte Achim Behn, Sprecher der Deutschen Reihenhaus mit Sitz in Köln, die das 9,5 Millionen Euro teure Baukasten-Wohnprojekt in Meerbeck vorantreiben, am Montag.