„Wohnen im Park“: Sieben neue Bieter für Grundstücke

Moers Anfang Mai musste die Stadt das Verfahren neu aufrollen.

Es scheint also voranzugehen mit dem Projekt „Wohnen am Park“. Das Baugebiet in Nachbarschaft zur Dr.-Hermann-Boschheidgen-Straße ist absolute Top-Lage in Moers. Top sind auch die Quadratmeterpreise zwischen 429 und 487 Euro. Insgesamt 21 Grundstücke sollen vermarktet werden. „Aus dem ersten Bieterverfahren liegen der Stadt bereits drei Bauanträge vor“, sagt Schröder. „Im zweiten sind für drei Grundstücke bereits die Erschließungskosten bezahlt.“ Das lasse hoffen.