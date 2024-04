Wohlfahrtsverband im Kirchenkreis Moers „Ohne uns geht es nicht“ – Grafschafter Diakonie feiert 100-jähriges Bestehen

„Ohne uns geht es nicht“ – unter diesem Motto hat die Grafschafter Diakonie in der Moerser Stadtkirche jetzt mit circa 200 Gästen ein großes Fest gefeiert. Anlass für das Jubiläum: Am 13. Oktober 1924 beschlossen die Gemeinden im Kirchenkreis Moers bei ihrer Synode den Aufbau der Diakonie als Wohlfahrtsverband in Moers. Ziel war es, den sozialen Herausforderungen der Zeit wirkungsvoller zu begegnen. Kriegsfolgen, Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger prägten die soziale Arbeit der Anfangsjahre, in denen das Diakonische Werk des Kirchenkreises Moers zunächst soziale Dienste für Kinder und Familien ins Leben rief.