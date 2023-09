Wohlfahrtsverbände im Kreis Wesel Finazielle Mittel werden knapp – Sozialangebote auf der Kippe

Noch prekärer gestalte sich jedoch inzwischen die Lage in der Flüchtings- und Migrationsberatung“, so Fateh. Dort liege die Ursache vor allen in dem 2020 vom Land Nordrhein-Westfalen beschlossenen „Kommunalen Integrationsmanagement“ (KIM). „Die darin empfohlene Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Kreis- und Kommunalbehörden und den freien Sozialverbänden hat im Kreis Wesel leider bisher an keiner Stelle funktioniert. Stattdessen laufen viele Angebote zweigleisig und oft sogar in gegenseitiger Konkurrenz“, bemängelte er.