Workshops und Vorträge : Woche der seelischen Gesundheit im Kreis Wesel

Moers Vom 7. bis zum 11. Oktober organisiert das Bündnis gegen Depressionen im Kreis Wesel eine Woche der seelischen Gesundheit.

Die Woche umfasst 30 Veranstaltungen auf beiden Rheinseiten: Ausstellungen, Workshops, Lesungen, Vorträge und Einblicke in die Praxis der Institutionen. Auch das Sozialpsychiatrische Zentrum des Caritasverbandes Moers-Xanten beteiligt sich. „Wir wollen auch den Alltag der Menschen in den Blick nehmen“, sagt Claudia Kohler, Fachbereichsleitung Gesundheit und Soziales des Caritasverbandes. Zu den Veranstaltungen auf der linken Rheinseite zählen zum Beispiel die Workshops „Wie kann ich mein seelisches Gleichgewicht erhalten“ (7. Oktober, 14-16 Uhr) und der Vortrag „Eltern und Kinder im seelischen Gleichgewicht – gemeinsam auf der Wippe“ (10. Oktober, 10-12 Uhr ) im Sozialpsychiatrischen Zentrum Moers, Haagstraße 26. Der Fachdienst Gesundheitswesen Moers, Mühlenstraße, informiert am 10. Oktober, 14 bis 16 Uhr, in einem Vortrag zum Thema „Wenn Angst krank macht“. In Kamp-Lintfort gibt es am 8. Oktober, 10 bis 12 Uhr im Kaliko am Rathaus einen Workshop „Entspannung mit Klangschalen“. In Rheinberg bietet das St.-Nikolaus-Krankenhaus am 9. Oktober „Einblicke in die moderne Psychiatrie“.