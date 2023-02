Anlaufstelle im Moerser Rathaus Wo behinderte Menschen bei Problemen im Arbeitsleben Hilfe finden

Die Fachstelle in Moers ist regionaler Ansprechpartner des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland mit Sitz in Köln. Die Fachstelle arbeitet unter anderem mit Rehabilitationsträgern wie zum Beispiel der Agentur für Arbeit und den Integrationsfachdiensten zusammen. Das sind Beratungsstellen, die bei Fragen und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz Arbeitgebern und schwerbehinderten Arbeitenden helfen. „Unser oberstes Ziel ist es, dass Menschen mit Behinderung dauerhaft eine berufliche Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben können,“ erklärt Hormes. Deshalb unterstützen Hormes und Veldhoen hilfesuchende schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber bei der Beschaffung von technischen Hilfsmitteln. Hierzu gehören zum Beispiel Hebehilfen, orthopädische Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, Anti-Ermüdungsmatten, Diktiersoftware.