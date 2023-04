Theater in Moers Wohngruppen-Schauspieler proben unter neuer Leitung

Die Theatergruppe ist jederzeit für neue Mitspielende mit oder ohne Handicap offen. Sie trifft sich jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr in den Räumen des Ambulant Betreuten Wohnens der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, an der Uerdinger Straße 103. Wer Interesse hat, teilzunehmen, meldet sich an bei Jasmin Elten, Telefon 02841 3687876.