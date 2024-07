Wirtschaftsgymnasiums am MBK in Moers Das ist der Abiturjahrgang 2024

Unter dem Motto „Welcome to Fabulous Las Vegas" haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums am Mercator-Berufskolleg Moers ihren Abi-Ball gefeiert. Auch Schulleiter Christian Graack gratulierte zum Erreichen des „höchsten deutschen Schulabschlusses“. Ihr Abitur in der Tasche haben jetzt: Feyza Akgün, Sawan Baba Shekh, Dinah Bräuer, Giorgia Granella, Alessio Valentino Klinkenberg, Teresa Stephanie Lisken, Marvin Riebot, Arrey Taboko, Azra Alanur Yilmaz und Ahmad–Jamal Zaydan. Herzlichen Glückwunsch!