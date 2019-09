Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : „wir4“-Städte präsentieren sich auf LaGa

Moers Mit einem gemeinsamen Pavillon wollen die Kommunen für sich und die Region werben.

Mehr als eine halbe Million Gäste erwartet Kamp-Lintfort im kommenden Jahr. Vom 17. April bis zum 11. Oktober findet in unmittelbarer Moerser Nachbarschaft die Landesgartenschau (LaGa) statt. Von diesem Großevent soll auch die Grafenstadt profitieren. Die Frage ist, wie das geschehen kann. Seit Monaten fordern Vertreter aus Politik und Wirtschaft, dass die Verwaltung ein entsprechendes Konzept vorlegt. Das hat sie jetzt getan. Gemeinsam mit den „wir4“-Städten Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg will sich Moers in einem gemeinsamen, 48 Quadratmeter großen Pavillon präsentieren. Das liegt auch an einer organisatorischen Besonderheit.