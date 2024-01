Winter in Moers Fünf Unfälle im Schneetreiben

Kurz, aber teils heftig war das Schneetreiben, das im Kreis Wesel am Montagmorgen eingesetzt hat. Der Verkehr wurde beeinträchtigt, zum Glück kam es aber nur zu vergleichsweise wenigen Unfällen. Schwerpunkt war dabei Moers: Fünf Unfälle registrierte die Polizei dort zwischen 10 und 10.30 Uhr. Die Unfälle ereigneten sich an Kamper Straße, Mühlenstraße und Prinzenstraße. In der Regel habe es sich um Auffahrunfälle gehandelt, es sei bei Blechschäden ohne Verletzte geblieben, teilte die Polizei mit. In einem Fall schrieben die Beamten allerdings eine Ordnungswidrigkeitsanzeige: Ein in einen Unfall verwickeltes Auto war mit Sommerreifen unterwegs.