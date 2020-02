Wilder Müll in Moers : Einen Tag lang Abfälle sammeln

Moers Für den 14. März ruft die Enni alle Moerser wieder zum gemeinsamen Aufräumen auf.

Da sich die Unverpackt-Idee flächendeckend noch nicht durchgesetzt hat, fällt allerorten viel Verpackungsmüll an, der zum Teil auch noch wild entsorgt wird. Dem rückt der Abfallsammeltag zu Leibe, der wieder am 14. März stattfindet und von der Enni initiiert wird.

Dass die Enni in Zukunft unter anderem noch gezielter gegen wilden Müll und konsequent gegen seine Verursacher vorgehen will, kommt nicht von ungefähr. Denn wilder Müll verschandelt nicht nur das Stadtbild, sondern gefährdet auch die Umwelt und verursacht hohe Kosten, die Moerser über die Abfallgebühren tragen müssen. „So haben alle ein Interesse daran, dass wir das Thema gemeinsam in den Griff bekommen. Stadtsauberkeit bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe, für die jeder Einzelne Verantwortung trägt“, sagt Jaeckel, die sich besonders über wilde Müllkippen ärgert. „Dann da, wo ein Teil liegt, sinken erfahrungsgemäß die Hemmungen, etwas dazuzustellen. Und wer seine Couch oder den alten Fernseher in den Wald kippt, hätte sie auch zum Jostenhof bringen können. Wir holen das Sperrgut ja sogar kostenlos beim Kunden zu Hause ab. Bequemer und kostengünstiger geht’s nun wirklich nicht.“