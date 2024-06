Wieder Feuer in Moers Gartenlaube brennt vollständig aus

Moers · Mitten in der Nacht stand am Freitag eine Laube an der Warthestraße in Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird vor allem ein ganz bestimmter Zeuge.

28.06.2024 , 12:01 Uhr

Am Freitagmorgen, 28. Juni, gegen 0 Uhr, gingen bei Feuerwehr und Polizei Notrufe ein, weil an der Warthestraße eine Gartenlaube in Flammen stand. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Passanten jemanden schreien gehört, dass es brenne. Die Zeugen bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Der Mann, der ursprünglich auf den Brand aufmerksam gemacht und geschrien hatte, verschwand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Brandort. Er soll einen schwarzen Jogginganzug getragen haben. Jetzt wird er gesucht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen und Hinweisgeber sowie, der Mann gesucht, der den Brand zuerst bemerkt hatte, sich dann aber entfernte. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 in Verbindung zu setzen.

(juha)