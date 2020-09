Prozess in Moers : Wie Straßen zu ihren Namen kommen

Moers Kerstin Runge ist im Rathaus für die Straßennamen verantwortlich. Aber nicht nur im Allgemeinen – auch Straßennamen, die nach Kinderbuchautoren benannt sind, gehen auf sie zurück.

Über einen Vorschlag zur Benennung einer Straße berät am Ende die Politik. Für deren Beschluss ist entscheidend, dass der Name leicht zu schreiben und nicht verwechselbar ist. „Manchmal müssen wir auch Straßen umbenennen“, so Runge. „Wer will heutzutage schon in einer Adolf-Hitler-Straße wohnen?“ So hieß die Neustraße in der NS-Zeit noch. Ein anderes Beispiel ist die Bahnhofstraße: Nach der kommunalen Neuordnung 1975 und der Zusammenführung von Rheinkamp, Moers und Kapellen hätte es diese gleich drei Mal gegeben. Daher heißt die damalige Bahnhofstraße in Rheinkamp inzwischen Feldmannstraße und die Bahnhofstraße im damaligen Moers nun Otto-Ottsen-Straße. Personennamen werden generell durch zusätzliche Schilder unter dem eigentlichen Straßennamen erklärt: Otto Ottsen war beispielsweise Schriftsteller der dreiteiligen Publikation „Die Geschichte der Stadt Moers“.