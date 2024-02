Neue Räume auf dem Campus Bethanien So profitieren Patienten vom Umzug der Onkologischen Praxis Moers

„Die Vorstellung in der Bevölkerung darüber, was wir hier tun, unterscheidet sich oft von dem, was wir tatsächlich machen. Unser Spektrum ist viel breiter, als die meisten Menschen denken“, erklärt Christian Mattonet. Zu den sogenannten medikamentösen tumorspezifischen Therapien, die die Praxis anbietet, gehören zum Beispiel die Therapie mit Zytostatika (klassische „Chemotherapie“), Antikörpertherapien, Immuntherapien oder die orale Tumortherapie in Tablettenform. Treten hierunter Komplikationen beziehungsweise Nebenwirkungen wie beispielsweise Übelkeit und Erbrechen, Infektionen und andere unerwünschte Arzneimittelwirkungen im Verlauf einer Krebsbehandlung auf, werden diese von den Expertinnen und Experten der Praxis ebenfalls behandelt.