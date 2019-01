Die Stadt will von der Landesgartenschau in der Nachbarschaft profitieren: Wie Moers von der IGA 2027 profitieren kann

Die Stadt will von der Landesgartenschau in der Nachbarschaft profitieren

Moers Der „Rheinpark“ in Duisburg ist einer von drei Hauptstandorten der Internationalen Gartenausstellung, die 2027 im Ruhrgebiet stattfindet. Darüber hinaus können sich regional relevante Grünanlagen präsentieren. Die SPD bringt erneut einen Haldenpark ins Spiel.

Mit Eintritt Das Ausstellungskonzept sieht auf der ersten Ebene drei Hauptstandorte der IGA vor. Dazu zählen der „Rheinpark“ in Duisburg, die „Zukunftsinsel Gelsenkirchen“ (Nordsternpark und Emscherinsel) sowie „Emscher Nordwärts“ in Dortmund, deren Besuch einer Eintrittskarte bedarf. Ohne Eintritt Nicht eintrittspflichtige Sonderausstellungsbereiche ergänzen das Angebot der Schaustandorte. Auf der zweiten Ausstellungsebene „Unsere Gärten“ sollen regional relevante (Landschafts-)Parks und Gärten im Ruhrgebiet präsentiert werden. Von den 200 gemeldeten Projekten sind 80 mit Investitionen verbunden.

Mitte 2017 war sich der Stadtrat darüber einig, dass sich die Grafenstadt an der IGA 2027 beteiligt. Die Verwaltung sollte einen Steckbrief mit einer Bewerbungsidee an den RVR schicken – so der Plan. SPD-Fraktionschef Atilla Cikoglu will jetzt wissen, was daraus geworden ist und wie sich die Stadt Moers auf die IGA 2027 vorbereitet. Noch im Januar, sagt er, wolle er mit den Bündnispartnern (Grüne und Grafschafter) eine entsprechende Anfrage stellen.