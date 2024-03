Wirbel um Werbeplakat Wie Moers in Neubrandenburg von sich reden macht

Das Plakat sorgt in Neubrandenburg auch für mediale Aufmerksamkeit. So berichtet die Zeitung „Nordkurier“ in einem Online-Artikel über die „kuriose Werbung“ der Stadt Moers. Diese liege „am Niederrhein, am westlichen Rand des Ruhrgebiets, hat 105.000 Einwohner und ist auch als Grafenstadt bekannt“, erfährt die Nordkurier-Leserschaft.