Klimaschutz in Moers Wie Moers die Wärmeplanung angeht

Es ist ein sperriges Thema, aber eines, das irgendwie alle betrifftt: die kommunale Wärmeplanung. Die Stadt Moers geht sie jetzt an. Und zwar nicht nur, weil ein Bundesgesetz dazu in Vorbereitung ist. Nach dem Gesetz – es soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten – müssen sich alle Städte und Gemeinden in Deutschland des Themas annehmen. Moers müsste dann bis spätestens Mitte 2026 die Wärmeplanung vorlegen.