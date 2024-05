Evangelische Einrichtung in Schwafheim Wie ein Kindergarten in Schwafheim „faire Kita“ wurde

Die Mädchen und Jungen haben zum Beispiel in einer Projektwoche gefragt, woher eigentlich die Schokolade kommt, wie die Kakaobohnen gepflanzt und geerntet werden. Sie stellten dabei fest, „dass fair produzierte Schokolade genauso lecker ist, wie die, die den Kriterien nicht entspricht“, so der Kirchenkreis. „Darüber hinaus haben sie Saft aus fair produzierten Orangen gepresst. Sie lernten das Fair- Trade-Label kennen und erlebten, dass der Kindergarten Tee und Kaffee für die Erwachsenen, Kakao und Honig für die Kinder aus dem Eine-Welt-Laden in Asberg bezieht, und damit konkret Menschen- und Kinderrechte stärkt.“ Zudem werde nach wie vor frisches regionales Obst und Gemüse aus der Umgebung gekauft. „Mittlerweile gehen die Kinder beim Familieneinkauf mit sehr offenen Augen mit“, berichtete Erzieherin Annika Stepputat.