Beratung bei der Grafschafter Diakonie Moers „Lebenssituationen sind komplexer geworden“

Bei ihrem Umzug nach Moers hieß der Bundeskanzler noch Helmut Schmidt. Auch sonst hat sich viel gewandelt, seit Christiane Pickel 1982 als frisch diplomierte Sozialpädagogin mit dem Anerkennungsjahr ins Berufsleben startete. Acht Mitarbeitende bildeten das damalige Diakonische Werk Kirchenkreis Moers. In der heutigen Grafschafter Diakonie ist sie mit rund 800 Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen und Diensten des Wohlfahrtsverbands für die Menschen am linken Niederrhein im Einsatz.