Aktionen für Kinder in Moers Wie der Musenhof in die Saison startet

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Sonntag (7. April) um 11 Uhr startet die mittelalterliche Lernstadt im Grafschafter Musenhof in die 15. Saison. Rund 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen das Team des Museums. In dieser Saison sind Greta Blumenstengel, Celina Martini, Imane Lamssoudi und Juli Frank mit dabei. Das Besondere: Sie sind selbst mit dem Musenhof aufgewachsen.