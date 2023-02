Vorausschau des Deutschen Wetterdienstes Stürmische Böen und Regen bei Nelkensamstagszug in Moers

Sie haben lange daran gearbeitet, lange darauf gewartet und viel Geld hinein gesteckt, damit der Nelkensamstagszug 2023 in Moers wieder stattfinden kann. Dass er nun aber ins Wasser fallen könnte und durch Wind in Gefahr gerät, ist eine Katastrophe für die Jecken der Region. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll am Vormittag in Moers und Duisburg-Homberg von Norden her Regen einsetzen, der über den Nachmittag anhalten soll, wie eine Sprecherin des DWD auf Anfrage der Redaktion sagt. Viel schlimmer könnte für die Jecken aber etwas anderes sein.