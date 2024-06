Wettbewerb in Moers Künstler gestalten Kalender zum 100. Geburtstag von Hüsch

„Möglich sind Malerei, Zeichnungen, Fotografie, Collage oder ähnliches sowie Motive zu Hüsch und hüschverwandten Themen“, so die Stadt weiter. Das Motiv soll im Hochformat angefertigt werden. Aus den Einsendungen trifft ein Gremium die Auswahl. Eine Einsendung garantiere nicht automatisch eine Veröffentlichung. Die Kalender werden ab Mitte November an verschiedenen Stellen in Moers zum Kauf angeboten.