Wettbewerb der Landesverkehrswacht Felina aus Moers ist NRWs beste Schülerlotsin

Elterntaxis vor Schulen und Kitas, die für Verkehrschaos sorgen; Autos, die über Verkehrsinseln oder den Gehweg fahren und Schulbusse umkurven; Zuschnellfahrer und Falschparker, die die Sicht versperren: Im Straßenverkehr vor vielen Schulen spielen sich morgens gefährliche Szenen ab. Seit mehr als 60 Jahren verhindern Schülerlotsen in Nordrhein-Westfalen, dass dort Unfälle passieren. Sie passen eine Lücke im Verkehr ab, stellen sich schützend auf die Straße und lassen Kinder und Jugendliche passieren, um den Schulweg für sie sicherer zu machen. Felina Held vom Moerser Gymnasium in den Filder Benden ist so eine Verkehrshelferin – und zwar die beste landesweit.