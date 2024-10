TV-Show im Ersten Moers-Frage sorgte bei „Wer weiß denn sowas XXL“ für Verwirrung

Der Auflösungsfilm zeigte: Das US-Unternehmen Burma-Shave, eine Marke für Rasierschaum, war in den 1950er-Jahren bekannt für seine witzigen Werbe-Slogans auf Schildern. Der Supermarktmanager Arliss French aus Wisconsin nahm sich den Reim „Free, free – a trip to Mars for 900 empty jars“ (auf Deutsch: „Gratis, gratis – eine Reise zum Mars für 900 leere Gläser“) ernst und kaufte Hunderte leere Rasierschaumdosen von seinen Kunden zurück in der Hoffnung, zum Mars geschickt zu werden. Da das US-Unternehmen das Versprechen nicht einlösen konnte, einigte es sich mit French darauf, dass er und seine Frau stattdessen einen Urlaub in Moers verbringen. Denn die Stadt Moers erinnert – auf Englisch ausgesprochen – ein bisschen an den Planeten Mars.