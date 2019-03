Umweltschutz in Moers: Weltwassertag soll sensibilisieren

Moers Schulklassen können sich am Lehrpfad der Enni informieren.

Am 22. März jährt sich der durch die Vereinten Nationen 1992 ins Leben gerufene „Tag des Wassers“ zum 27. Mal. Weltweit rufen auch Wasseranbieter dann wieder zum sorgsamen Umgang mit dem Lebensmittel Nummer eins auf. Auch die Enni Energie & Umwelt als einer der großen niederrheinischen Wasserlieferanten gehört traditionell zu den Botschaftern rund um das kühle Nass. „In vielen Ländern ist eine sichere und hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung keine Selbstverständlichkeit. Wir sind deshalb alle dazu aufgerufen, sparsam und verantwortungsvoll mit dieser wertvollen Ressource umzugehen“, erklärt Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer, dem dabei besonders die Kinder am Herzen liegen.

So schreibt das Unternehmen nun wieder alle Moerser Grundschulen an und lädt sie zum Unterricht im Grünen ein. „Auf unserem Wasserlehrpfad am alten Vinner Wasserturm können die Kinder wieder alles Wissenswerte rund um den Wasserkreislauf und die Trinkwasserversorgung erfahren“, gibt Krämer damit den Startschuss für die Saison, in der zehn Klassen eine Führung buchen können. Dabei lernen die Dritt- und Viertklässler das unterirdische Rohrnetz mit seinen Schiebern und Hydranten kennen und werfen natürlich auch einen Blick in einen der Wasserspeicher und den Wasserturm. Eine Terminabstimmung ist unter der Rufnummer 02841 104105 möglich.