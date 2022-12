Weltbekanntes Format Innovationskonferenz TEDx geht in Moers in die dritte Runde

Vor mehr als 30 Jahren gab es die erste Ausgabe in den USA, mittlerweile steht die TED-Konferenzen dort für das, was in Europa das Weltwirtschaftsforum in Davos ausmacht. Ein Forum für den Austausch über interdisziplinäre Grenzen hinweg. TED steht für Technologie, Entertainment und Design, aber mittlerweile sind auch Themen wie Kultur, Kunst und Wissenschaft Teil des Themenspektrums. 2020 holten fünf Studenten – Noel Schäfer, Davina Weinberg, Kate Manon Sio, Kim Walter und Lena Schwarz – den Ableger der Vortragsreihe in die Grafenstadt. Am 20. Januar steht die mittlerweile dritte Ausgabe an.