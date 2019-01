Benefiz in Moers : Hoteliersfamilie unterstützt Aktionstage für die Orgel

Eva und Falko Welling überreichten Pfarrer Uwe-Jens Bratkus-Fünderich eine Spende von 15.555,55 Euro. Foto: Frank Reinert/FRANK REINERT

Moers Die Repelener Aktionstage zugunsten der Orgel in der Dorfkirche sind erfolgreich abgeschlossen. Eva und Falko Welling, die beiden Geschäftsführenden des Hotels zur Linde in Repelen und des Parkhotels in Kamp-Lintfort, überreichten Pfarrer Uwe-Jens Bratkus-Fünderich eine Spende in Höhe von 15.555,55 Euro.

Das Geld dient der Sanierung der Orgel in der Dorfkirche Repelen.

Pfarrer Bratkus-Fünderich: „Das war eine tolle Idee! Die gesamte Familie Welling wollte bei der Sammlung für unsere Orgel helfen. Natürlich war es der Hoteliersfamilie nicht verborgen geblieben, dass wir ein Problem mit unserer Orgel hatten. Sie kam Anfang 2018 auf uns zu und hat zusammen mit unseren Kirchenmusikern ein tolles Konzept entwickelt: die Repelener Orgeltage.“ Die Idee war simpel, sagt Eva Welling: „Das Hotel zur Linde stellt an zwei Tagen Essen und Trinken zur Verfügung, die Kirchenmusiker organisieren hochwertige Musik, und die Gemeindemitglieder kommen zum Essen und Trinken und Hören und Sehen - und helfen mit ihren Spendengeldern.“ So gab es auch ein kleines Kulturfest rund um die Kirche, das im Mai stattfand.



Moers : Kulturfest für die Repelener Orgel

Falko Welling ergänzt: „Mehr als 200 ehrenamtliche Mitwirkende kümmerten sich um ein attraktives, sehr vielseitiges Kulturprogramm. Ob der Posaunenchor, der Kirchenchor der Evangelische Kirchengemeinde Repelen, der Chor EngelterZ, der Frauenchor Schwafheim, der Männerchor MGV Borth und Milligen, die Sängerinnen und Sänger, die mit Roswitha Rogall auftraten, Voicemail oder das Hochzeitsterzett — viele Menschen sorgten mit ihrem Spiel für viel Spaß und Freude. Und für Überraschungen war auch noch Luft.“

Es folgten weitere Veranstaltungen wie beispielsweise der Repelener Genussabend mit viel Musik. Pfarrer Bratkus-Fünderich: „Inzwischen sind etwa 70.000 Euro an Spendengeldern zusammen gekommen. Die Gemeinde freut sich über weitere Spenden, denn die Kosten der Orgelsanierung liegen bei etwa 110.000 Euro.“ Und das Schöne ist: die Orgel der Dorfkirche Repelen ist jetzt wieder in Betrieb und klingt himmlisch.

(RP)