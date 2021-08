Statistik der Stadt : Moers schrumpft nicht!

Moers 2020 hat Moers Einwohnerinnen und Einwohner verloren – durch Fortzüge in andere Städte und mehr Sterbefälle. Warum die Grafenstadt trotzdem Großstadt bleibt.

Im Jahr 2020 gab es in Moers 500 mehr Sterbefälle als Geburten. Trotzdem bleibt die Grafenstadt mit mehr als 104.000 Einwohnerinnen und Einwohnern weiterhin Großstadt. Dies geht aus einer aktuellen Statistik der Stadt Moers hervor. 2020 hat Moers rund 200 Einwohnerinnen und Einwohner verloren – durch Fortzüge in andere Städte und mehr Sterbefälle. In den vergangenen Jahren sind insgesamt so viele Menschen aus anderen Städten zugezogen, dass das den Bevölkerungsrückgang genügend ausgleichen konnte. Daher hatte Moers seit 2015 nie weniger als 104.00 Einwohnerinnen und Einwohner.