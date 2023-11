Aussteller, Öffnungszeiten, Parken Das erwartet Besucher des Moerser Weihnachtsmarkts 2023

Wann ist der Moerser Weihnachtsmarkt 2023? Der Moerser Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr am 17. November um 15 Uhr. Geöffnet sein wird das Budendorf bis zum 22. Dezember. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 12 bis 20 Uhr, Freitag, 12 bis 22 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 11 bis 20 Uhr. Totensonntag, 26. November, ist der Markt geschlossen. Am Volkstrauertag, 19. November, ist der Markt dagegen normal von 12 bis 20 Uhr geöffnet.



Was steht auf dem Programm? Besucher dürfen sich auch 2023 auf viele stimmungsvolle Attraktionen freuen. Einige davon, wie die beliebte Homberger Kasperl-Bühne von Puppenspieler Gebhard Cherubim und die Schlittschuhbahn von Michael Zajuntz sind altbewährt, andere haben im vergangenen Jahr Premiere gefeiert. Auf 8800 Quadratmeter Fläche verteilen sich mehr als 40 Stände. Mehr als zehn Flexihütten bestücken im Wechsel Ausstellende. In weiteren drei Hütten engagieren sich örtliche Vereine, Fördervereine der Schulen und Kitas mit ihrem Angebot für den guten Zweck. Neben dem Austausch zu Vereinsaktivitäten ist Handgemachtes, Genähtes, Gestricktes und Gehäkeltes angesagt, adventliche Deko-Artikel aus Holz, Krippen, Liköre, Plätzchen, Pralinen und weitere Leckereien.