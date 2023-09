Aussteller, Öffnungszeiten, Parken Das erwartet Besucher des Moerser Weihnachtsmarkts 2023

Der Geruch von Glühwein, Tannengrün und gebrannten Mandeln; festlich geschmückte Hütten vor einer einzigartigen Kulisse: dem Moerser Schloss: Nicht ohne Grund ist der Weihnachtsmarkt in der Grafenstadt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mehr als 300.000 Besucher zählt das gemütliche Budendorf auf dem Kastellplatz im Schnitt innerhalb von fünf Wochen. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein.