Aussteller, Öffnungszeiten, Parken : Das erwartet Besucher des Moerser Weihnachtsmarkts 2022

Ganz so wuselig wie bei der Weihnachtsmarkteröffnung 2019 wird es auf dem Kastellplatz in der Innenstadt in diesem Jahr nicht zugehen. Die Veranstalter setzen auf Abstand und Sicherheit. RP-Foto (Archiv): crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Auch 2022 soll es einen Weihnachtsmarkt in der Grafenstadt geben. Die Vorbereitungen laufen. Was bisher zu Ausstellern und Öffnungszeiten bekannt ist – ein Überblick.

Der Geruch von Glühwein, Tannengrün und gebrannten Mandeln; festlich geschmückte Hütten vor einer einzigartigen Kulisse: dem Moerser Schloss: Nicht ohne Grund ist der Weihnachtsmarkt in der Grafenstadt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mehr als 300.000 Besucher zählt das gemütliche Budendorf auf dem Kastellplatz laut Stadtmarketingchef Michael Birr im Schnitt innerhalb von fünf Wochen. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein.



Termin Der Moerser Weihnachtsmarkt öffnet vom 17. November bis zum 22. Dezember – sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr auf dem Kastellplatz und in Teilen der City (Meerstraße, Haagstraße und Altmarkt).



Programm Besucher dürfen sich schon jetzt auf viele stimmungsvolle Attraktionen freuen. Einige davon, wie die beliebte Homberger Kasperl-Bühne von Puppenspieler Gebhard Cherubim und die Schlittschuhbahn von Michael Zajuntz sind altbewährt, andere haben im vergangenen Jahr Premiere gefeiert. Quasi unverzichtbar, weil sie zur unverwechselbaren Kulisse gehören, sind das historische Riesenrad und der zuletzt vom Altmarkt auf den Kastellplatz verlagerte Märchenbaum, an dem sich die ganz jungen Besucher spannende Geschichten der Brüder Grimm erzählen lassen können. Ebenfalls zum Programm gehören der traditionelle Kerzenabend und die damit verbundene gemeinsame Andacht der evangelischen und katholischen Moerser Kirchengemeinden.



Gastronomie 2021 zum ersten Mal geöffnet war die zünftige Almhütte der Familie Traber mit dem Namen „OX“. Auch Marktbeschicker Dirk Aberfeld hat die Corona-Pause 2020 dazu genutzt, ein neues, gastronomisches Raumkonzept für den Moerser Weihnachtsmarkt zu entwickeln. In seiner im vergangenen Jahr räumlich sehr viel weitläufiger gestalteten Weihnachtsschänke durften sich die Gäste auf eine heimelige offene Feuerstelle freuen.

Im November wird in der Moerser Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Foto: nop Foto: Christoph Reichwein (crei)

Info Weihnachtsmarkt noch nicht rund ums Schloss Dieses Jahr In diesem Jahr soll es noch keinen Weihnachtsmarkt auf dem umgestalteten Schlossplatz geben. Die angestammten Aussteller wollen, wie berichtet, mit ihren Buden lieber auf dem Kastellplatz bleiben. „Hinzu kommt, dass es nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr so viele Händler gibt wie früher“, sagt Stadtmarketingchef Michael Birr. Nächstes Jahr Um den Weihnachtsmarkt rund ums Schloss, der dann 2023 starten soll, wird sich Birrs Nachfolgerin oder Nachfolger kümmern. Der Geschäftsführer verlässt Moers Marketing Ende des Jahres.