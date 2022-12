Weihnachtsmarkt in Moers So viel kosten Glühwein, Backfisch und Co.

Der Moerser Weihnachtsmarkt bleibt beliebtes Ziel – besonders bei einsetzender Dämmerung. Nach den Corona-Jahren haben die Gastronomen es aber jetzt mit neuen Herausforderungen zu tun. Da geht so mancher Schausteller in den Spagat. Backfisch und Spießbraten kosten sieben Euro, gebratene Champignons wie gebackener Blumenkohl sechs Euro, Bratwurst 4,50 Euro. Der Preis für Dampfnudeln variiert zwischen 4,50 Euro bis sechs Euro. 150 Gramm Popcorn kosten vier Euro, 300 Gramm Mandeln zehn Euro, die Tüte Maronen fünf Euro. Der Schokoapfel schlägt mit drei Euro zu Buche, Fritten mit speziellen Soßen mit fünf Euro. Sogar einzeln geht für 1,50 Euro der Reibekuchen über die Theke, das beliebte Handbrot kostet sechs Euro. „So wie im letzten Jahr“, sagt Christoph Bohlmann. Mancher Gast schluckt. „Gucken kostet nichts. Wir drehen mit der Familie erst noch eine Runde, überlegen, ob und wo wir etwas essen und trinken“, heißt es von den Besuchern. „Vielleicht dann einfach weniger“, so die Meinung.