Aussteller, Öffnungszeiten, Parken Das erwartet Besucher des Moerser Weihnachtsmarkts 2022

Beleuchtung und Eisbahn Wie andere Städte ganz auf Weihnachtsstimmung verzichten, möchte man in Moers der Energiekrise zum Trotz nicht. 12.000 Euro kostet das Aufhängen, Abhängen und Einlagern der kompletten Moerser Innenstadtweihnachtsbeleuchtung. Geeinigt hat man sich darauf, dass die Einschaltzeiten reduziert werden – ausgerichtet auf die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts. Zusätzliche Energie eingespart werden soll in diesem Jahr aber auch im Budendorf. „Wir verzichten diesmal auf die LED-Wand, über die sonst das Programm angezeigt wird“, sagt Stadtmarketingchef Michael Birr. „Die verbraucht einfach zu viel Strom.“ Bereits vor Jahren von Eis auf Kunststoff umgestellt wurde der Belag der Eisbahn. „Schon damals waren die Energiekosten hoch, es waren aber auch ökologische Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben“, sagt Michael Birr. „Heute kommt uns das zugute. Auch alle Weihnachtsmarktbuden sind mittlerweile auf LED-Beleuchtung umgerüstet.“



Parken Ab Mitte November, wenn der Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt, bis zum 23. Dezember steht der Kastellplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung. Die wegfallenden Schwerbehindertenparkplätze werden an die Haagstraße verlegt – auf Höhe der Gaststätte „Piccolo“ und auf die gegenüberliegende Seite zwischen Kleine Allee und Hanckwitzstraße. Die im Bereich der Meerstraße entfallenden Schwerbehindertenparkplätze werden auf die Parkflächen auf Höhe des Hauses Meerstraße 11 - 19 verschoben.



Preise Und die Preise für Glühwein und Co? Birr spricht aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise von einem moderaten Anstieg. „Der Weihnachtsmarkt lebt von seinen Ausstellern, dem Angebot, der Atmosphäre und dem Licht. Uns ist ein wirklich sehr schöner Weihnachtsmarkt gelungen“, so Birr.