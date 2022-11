Aussteller, Öffnungszeiten, Parken : Das erwartet Besucher des Moerser Weihnachtsmarkts 2022

Ganz so wuselig wie bei der Weihnachtsmarkteröffnung 2019 wird es auf dem Kastellplatz in der Innenstadt in diesem Jahr nicht zugehen. Die Veranstalter setzen auf Abstand und Sicherheit. RP-Foto (Archiv): crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Moers Auch 2022 gibt es einen Weihnachtsmarkt in der Grafenstadt. Öffnungszeiten, Programm, Gastronomie, Parken: Alle Informationen auf einen Blick.

Der Geruch von Glühwein, Tannengrün und gebrannten Mandeln; festlich geschmückte Hütten vor einer einzigartigen Kulisse: dem Moerser Schloss: Nicht ohne Grund ist der Weihnachtsmarkt in der Grafenstadt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mehr als 300.000 Besucher zählt das gemütliche Budendorf auf dem Kastellplatz laut Stadtmarketingchef Michael Birr im Schnitt innerhalb von fünf Wochen. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein.



Termin Der Moerser Weihnachtsmarkt öffnet am 17. November um 17 Uhr im Winterdorf von Dirk Aberfeld. Geöffnet sein wird das Budendorf bis zum 22. Dezember. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 12 bis 20 Uhr, Freitag, 12 bis 22 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 11 bis 20 Uhr. Totensonntag, 20. November, ist der Markt geschlossen.



Programm Besucher dürfen sich auf viele stimmungsvolle Attraktionen freuen. Einige davon, wie die beliebte Homberger Kasperl-Bühne von Puppenspieler Gebhard Cherubim und die Schlittschuhbahn von Michael Zajuntz sind altbewährt, andere haben im vergangenen Jahr Premiere gefeiert.

Im November wird in der Moerser Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Foto: nop Foto: Christoph Reichwein (crei)

Info Weihnachtsmarkt noch nicht rund ums Schloss Dieses Jahr In diesem Jahr soll es noch keinen Weihnachtsmarkt auf dem umgestalteten Schlossplatz geben. Die angestammten Aussteller wollen, wie berichtet, mit ihren Buden lieber auf dem Kastellplatz bleiben. „Hinzu kommt, dass es nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr so viele Händler gibt wie früher“, sagt Stadtmarketingchef Michael Birr. Nächstes Jahr Um den Weihnachtsmarkt rund ums Schloss, der dann 2023 starten soll, wird sich Birrs Nachfolgerin oder Nachfolger kümmern. Der Geschäftsführer verlässt Moers Marketing Ende des Jahres.

Quasi unverzichtbar, weil sie zur unverwechselbaren Kulisse gehören, sind das historische Riesenrad und der zuletzt vom Altmarkt auf den Kastellplatz verlagerte Märchenbaum, an dem sich die ganz jungen Besucher spannende Geschichten der Brüder Grimm erzählen lassen können. Ebenfalls zum Programm gehören der traditionelle Kerzenabend und die damit verbundene gemeinsame Andacht der evangelischen und katholischen Moerser Kirchengemeinden.

Stelzenengel, Moerser Weihnachtsmarkt 2021 Foto: Moers Marketing

Die Macher des 45. Weihnachtsmarktes in Moers sind zufrieden. Der Markt auf dem Kastellplatz zeichne sich durch Altbewährtes wie durch Neuerungen von Seiten der Aussteller aus. „Wir sind wunderbar gesetzt und vom Platz her voll ausgereizt“, sagte am Donnerstag Michael Birr, Chef der Moers Marketing, über seinen letzten Markt, den er mit seinem Team vorbereitet hat – Birr wechselt im Jahr 2023 nach Mülheim an der Ruhr.

„Walk Acts“ wie die niederländische Spaßkapelle Powerkraut oder Weihnachtsengel auf Stelzen ersetzen in diesem Jahr das Bühnenprogramm. Foto: Moers Marketing

Auf 8800 Quadratmeter Fläche verteilen sich 45 Stände. Mehr als zehn Flexihütten bestücken im Wechsel Ausstellende. In weiteren drei Hütten engagieren sich örtliche Vereine, Fördervereine der Schulen und Kitas mit ihrem Angebot für den guten Zweck.

Neben dem Austausch zu Vereinsaktivitäten ist Handgemachtes, Genähtes, Gestricktes und Gehäkeltes angesagt, adventliche Deko-Artikel aus Holz, Krippen, Liköre, Plätzchen, Pralinen und weitere Leckereien. „Einige Aussteller nutzen die Chance, sich mit ihren Startup-Unternehmen erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erläutert Michael Birr den abwechslungsreichen Mix. Spürbar sei die Lust aller Aussteller, endlich wieder einen Weihnachtsmarkt zu gestalten. „Wir haben eine unglaubliche Auslastung unter der Woche. Und das gegen den Trend“, sagt das Team mit Alicia Weidenfeld, Sabine Opgen-Rhein und Stephanie Paaßen.

Erstmals baut das Gartencenter Schlößer sein Gewächshaus auf und bietet viele Geschenkideen vor Ort an. Bereits auf der Laga 2020 war das Gewächshaus in Kamp-Lintfort vertreten. Zu den bekannten Ausstellern gehört unter anderem der Perlkönig aus Rheinland-Pfalz.

An den Wochenenden sind Walking Acts zu erleben. Am Dienstag, 6. Dezember, kommt um 15 Uhr der Nikolaus. Wer ihm ein Lied singt, ein Gedicht aufsagt oder ein Bild gemalt hat, wird von ihm beschenkt. Da es keine feste Bühne mehr gibt, sind Musiker wie auch der Heilige Martin unterwegs und besuchen die verschiedenen Hütten, so die Almhütte der Trabers, das Winterdorf von Aberfelds oder die Glühweinpyramide von Michael Zajuntz. Für die vorweihnachtliche Musik sorgt beispielsweise eine 20-köpfige Gruppe aus den Niederlanden. Stefan Büscherfeld besucht mit dem gut 40-köpfigen CVJM-Kreisposaunenchor den Kastellplatz.

Mit 250. 000 bis 300.000 Gästen rechnen die Weihnachtsmarktmacher vom Moers Marketing. Auch wird es erneut einen Seniorenwunschbaum geben. Auf dem Markt ist wieder ein Sanitätsdienst vor Ort. Security wie zivile Ordnungskräfte sind vor, während und nach dem Weihnachtsmarkt auf dem Platz. Der Kastellplatz wird nachts bewacht.



Gastronomie 2021 zum ersten Mal geöffnet war die zünftige Almhütte der Familie Traber mit dem Namen „OX“. Auch Marktbeschicker Dirk Aberfeld hat die Corona-Pause 2020 dazu genutzt, ein neues, gastronomisches Raumkonzept für den Moerser Weihnachtsmarkt zu entwickeln. In seiner im vergangenen Jahr räumlich sehr viel weitläufiger gestalteten Weihnachtsschänke durften sich die Gäste auf eine heimelige offene Feuerstelle freuen.

Zu den Neuerungen gehört unter anderem das backfrische Angebot vom Baumstriezel. Bei der Herstellung schauen die Gäste zu. „Baumstriezel ist eine Spezialität, die ursprünglich aus dem rumänischen Siebenbürgen kommt. Wir haben oft versucht, den Stand nach Moers zu bekommen. Diesmal hat es geklappt“, so Birr.

Wieder vertreten sind Typisches wie Dampfnudeln, gebrannte Mandeln und Crêpes. Auch das Handbrot, das im letzten Jahr seine Premiere erlebte, ist dabei.