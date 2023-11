Weihnachtsmarkt in Moers Wie zwei Moerser Menschen an der Ahr helfen

Zum dritten Mal werden die Moers Wein von der Ahr verkaufen, diesmal von der Winzergenossenschaft „Mayschoss Altenahr“. Und erneut steht am Stand von Opolony und Weber eine bunte Spendenbox. Das Geld, das dort eingeworfen wird, lassen die Beiden einem Kindergarten in Dernau zukommen. Die Kita in der zwischen Mayschoß und Bad Neuenahr-Ahrweiler gelegenen Gemeinde wurde durch die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 zerstört und wird zurzeit neu aufgebaut. „Die Spenden sollen dazu beitragen, den Kindergarten und die dort betreuten Kinder zu unterstützen“, so die Moerser..