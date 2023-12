Weihnachtsaktion in Moers Mit ausgedientem Spielzeug anderen eine Freude machen

Moers · In vielen Familien stapelt sich in den Kinderzimmern Spielzeug, aus dem die eigenen Kinder herausgewachsen sind. In einer Weihnachtsaktion in Moers kann man das Zeug loswerden – und gleichzeitig Gutes tun.

04.12.2023 , 14:00 Uhr

Gutes Spielzeug, das Kinder nicht mehr wollen, muss sich nicht in der Wohnung stapeln. Man kann es auch spenden. Foto: Awo

Das ist eine schöne Idee zur Weihnachtszeit: Kinder, die zu Hause Spielzeug haben, das sie nicht mehr brauchen, können es spenden, um andere Kinder damit zu erfreuen. Die Idee hatte Bernd Riekemann von der Awo, der an den vergangenen Wochenenden mit dem SPD-Politiker Konrad Göke auf den Märkten in Repelen und Meerbeck über die Aktion „Schäm Dich nicht, ruf an!“ gesprochen hatte. Göke ist Vorsitzender des Moerser Sozialausschusses und hatte bereits im vergangenen Jahr eine Weihnachtsmarkts-Hütte für eine soziale Aktion genutzt. Auch 2023 machte ihm die Moers Marketing das Angebot, eine Hütte für einen entsprechenden Zweck zu nutzen. Die zündende Idee entstand dann im Gespräch mit Bernd Riekemann. „In vielen Familien, bei uns, in unserem Freundeskreis stapeln sich in den Kinderzimmern, in den Schränken, auf dem Speicher, Spielzeug, aus dem die eigenen Kinder herausgewachsen sind“, sagte Riekemann. „Lass uns doch einen Aufruf starten: Kinder können ihr Spielzeug, aus dem sie herausgewachsen sind, bei der Awo auf der Uerdinger Straße 31 abgeben. Am 17. Dezember können dann Kinder mit ihren Eltern zu unserer Weihnachtsmarkt-Hütte kommen und sich mit diesen Spielsachen beschenken lassen.” Konrad Göke wird mit anderen Ehrenamtlichen am 17. Dezember, dritter Advent, ab 12 in der Hütte 4 am Eingang zum Weihnachtsmarkt an der Haagstraße stehen und die Verteilung begleiten. Kinder, die für andere Kinder ihr Spielzeug spenden möchten, können dies bis zum 14. Dezember werktags zwischen 9 und 15 Uhr abgeben im Awo-Sozialkaufhaus „Stoffwechsel“ im Erdgeschoss der Awo-Geschäftsstelle, Uerdinger Straße 31 in Moers. Wer möchte, kann am 17. Dezember an der Hütte auch gegen eine freiwillige Spende ein Geschenk entgegennehmen. Der Erlös kommt dem Asbär zugute, einer offenen Einrichtung der Awo für alle Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahre und deren Familien. Dort ist ein Theaterprojekt mit Kindern geplant, Motto „Der Asbär macht Theater!“

(pogo)