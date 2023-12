Weihnachtsmärkte in Moers und Kamp-Lintfort Polizei warnt vor Taschendieben und Betrügern

Die Polizei informiert in der Vorweihnachtszeit auf Weihnachtsmärkten über Taschendiebstähle und Betrugsmaschen. Polizisten und Polizistinnen gehen über die Märkte und sprechen gezielt Besucherinnen und Besucher an, deren Taschen und Portemonnaies nicht oder schlecht vor Taschendieben geschützt sind. „Viele Menschen verstauen ihre Wertsachen auch in Rucksäcken. Auch da haben Taschendiebe leichtes Spiel“, teilte die Kreispolizei mit. Neben Gesprächen gibt es Info-Material mit Tipps. „Wertsachen immer am Körper verstauen: Zum Beispiel in den Innentaschen der Jacke oder den Rucksack vor Bauch und Brust tragen und nicht auf dem Rücken“, rät die Polizei. Am Freitag, 8. Dezember, 13 bis 15 Uhr ist die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt in Moers unterwegs. Am selben Tag, 16 bis 18 Uhr, ist sie auf dem Weihnachtsmarkt im Zechenpark Kamp-Lintfort.