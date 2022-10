Weihnachtsmarkt in Moers: Kastellplatz wird ab Sonntag zeitweise gesperrt​ ​

Weihnachtsmarkt in Moers

Moers Schlittschuhbahn, Pyramide, Weihnachtshütten: Auf dem Kastellplatz beginnen die notwendigen Einzeichnungsarbeiten für den Moerser Weihnachtsmarkt. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Am Sonntag, 6. November, kann es vonn 7 bis etwa 13 Uhr zu zeitweiligen Parkeinschränkungen auf dem Kastellplatz kommen. Das Team der Moers-Marketing bemüht sich jedoch, die Störungen für die Parkplatzsuchenden so gering wie möglich zu halten. Anwohner und Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst schon am Vorabend auf anderen Parkplätzen abzustellen.