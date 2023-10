Kult auf dem Moerser Weihnachtsmarkt Kasperbühne – auf diese Stücke dürfen sich Kinder freuen

Die etwa 30-minütigen Vorstellungen beginnen im beheizten Theaterzelt auf dem Kastellplatz an den Wochentagen immer um 15, 16, 17, 18 und 19 Uhr. Samstags und sonntags wird jeweils von 12 bis 19 Uhr zu jeder vollen Stunde gespielt. Der Eintritt beträgt 6 Euro pro Person. Immer samstags wechselt das Programm, so dass in jeder Woche ein anderes Stück zu sehen ist.



„Kasper und der verschwundene Ball” Los geht’s diesmal mit dem Spiel „Kasper und der verschwundene Ball”. Darin zeigt Kasper den Kindern stolz seinen neuen Ball. Aber als er damit spielt, fliegt der Ball geradewegs in den Hexenkessel von Hexe Wackelzahn, die darin gerade einen Zaubertrank zum Unsichtbarwerden braut. Zwar erhält Kasper den Ball zurück, aber der am Ball klebende Rest des Zaubertranks – von Kaspers Hund Struppi abgeleckt – sorgt mit einem plötzlich unsichtbaren Vierbeiner für viel Verwirrung.



„Kasper und der fliegende Teppich” Ihre liebe Not mit dem Räuber haben Kasper und der Zauberer Zappenduster sodann in der Produktion „Kasper und der fliegende Teppich”. Der Räuber Raffzahn nämlich hat dem König Kokolores in einem günstigen Augenblick dessen Schatztruhe mit Perlenketten stibitzt, die als Geburtstagsgeschenk der Prinzessin Siebenschön zugedacht war. Doch hat der Räuber seine Rechnung ohne den Zauberer gemacht, der selbigen mit Hilfe seines fliegenden Zauberteppichs in die sprichwörtliche Wüste schickt.



„Kasper und das Einhorn“ Seinem Freund Seppel aus der Patsche helfen muss Kasper im Stück „Kasper und das Einhorn“. Der nämlich möchte einen schönen Weihnachtsbaum im Wald absägen, was indes dem Waldgeist als Wächter des Waldes nicht gefällt. Kurzerhand verwandelt er den armen Seppel zur Strafe in ein Einhorn. Allein eine Wunderblume, streng bewacht von der Hexe Wackelzahn, kann Seppel wieder erlösen. So muss es schließlich Kasper wieder richten, damit zum guten Schluss doch unterm Weihnachtsbaum gefeiert werden kann.



„Kasper und das Schlossgespenst” Ganz neu im Jubiläumsjahr ist das Stück „Kasper und das Schlossgespenst”. Darin hat der König seine liebe Not im Schloss mit einem ungebetenen Gast in Gestalt eines Gespenstes. Er bittet Kasper um Hilfe, und siehe da: Der vermeintliche Schlossgeist entpuppt sich als ein alter Bekannter. Und im Handumdrehen ist der Spuk beendet.



„Kasper und die schöne Bescherung” Zuletzt steht mit der Episode „Kasper und die schöne Bescherung” schließlich wieder ein Weihnachtsspiel auf dem Programm. Und es ist wirklich eine „schöne Bescherung“, als der Räuber Raffzahn dem Weihnachtsmann den Geschenkesack stiehlt. Zum Glück weiß Kasper Rat und holt, mit tatkräftiger Hilfe von Knutschbär Pucki aus dem Kaspershauser Zoo, die Weihnachtsgeschenke wieder zurück.