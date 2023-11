Budenzauber auf dem Kastellplatz Moerser Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Auf das mehrwöchige Event freuen sich auch die beiden Vorsitzenden der Moerser Schaustellervereine Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz. „Wir freuen uns, dass der Moerser Weihnachtsmarkt in diesem Jahr früher beginnt und somit insgesamt an 35 Tagen für die Besucherinnen und Besucher öffnen kann“, so Zajuntz. Das Umfeld mit der Nähe zum Schloss sei ein Alleinstellungsmerkmal für Moers, das es so nicht in vielen Städten zu erleben gäbe.