Weihnachtsmarkt in Moers Halbzeitbilanz fällt durchwachsen aus

Der Moerser Weihnachtmarkt endet in zehn Tagen. Am 22. Dezember, gegen Abend, beginnen die ersten Abbauarbeiten. Dann werden 35 Tage Weihnachtsmarkt hinter den rund 60 Ausstellern liegen. Hinzu kommt die mehrtägige Aufbauzeit. Verschiedene Elemente wie etwa den grünen Schlitten am offiziellen Eingang am Neumarkt hatte der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erstmals zu bieten. Der Schlitten wurde eifrig für Erinnerungsfotos genutzt. Die erste vorsichtige Bilanz der Aussteller fällt durchwachsen aus. Aufgrund des anhaltenden Regens blieben viele Gäste weg. Dass der Weihnachtsmarkt bei winterlichen Temperaturen ein attraktives Ziel ist, belegen die Besucherzahlen in der Anfangszeit. Der Moerser Weihnachtsmarkt gilt als Publikumsmagnet weit über die Stadtgrenzen hinaus.