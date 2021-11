Weihnachtsmarkt in Moers : Besinnlicher und gemütlicher

Ganz so wuselig wie bei der Weihnachtsmarkteröffnung 2019 wird es auf dem Kastellplatz in der Innenstadt in diesem Jahr nicht zugehen. Die Veranstalter setzen auf Abstand und Sicherheit. RP-Foto (Archiv): crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der coronakonforme Weihnachtsmarkt auf dem Kastellplatz bietet in diesem Jahr Altbewährtes, aber auch Neues. Freunde zünftiger Zusammenkünfte dürfen sich auf eine neue Location freuen. Drinnen gilt 2 G.

Es weihnachtet wieder auf dem Moerser Kastellplatz. Nachdem der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr wegen des strengen Corona-Lockdowns ausfallen musste, dürfen sich die Besucher in diesem Jahr vom 18. November bis zum 22. Dezember wieder auf viele stimmungsvolle Attraktionen freuen. Einige davon, wie die beliebte Homberger Kasperl-Bühne von Puppenspieler Gebhard Cherubim und die Schlittschuhbahn von Michael Zajuntz sind altbewährt, andere sind dagegen ganz neu.

Info Totensonntag bleibt der Markt geschlossen Wann 18. November bis 22. Dezember. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, sowie Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr. Am Totensonntag, 21. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Auch das zauberhafte historische Riesenrad der Familie Feldmann und der diesmal vom Altmarkt auf den Kastellplatz verlagerte Märchenbaum, an dem sich die kleinen Besucher spannende Geschichten der Brüder Grimm erzählen lassen können, dürften vielen Besuchern noch bekannt sein. Ebenfalls geblieben sind der traditionelle Kerzenabend und die damit verbundene gemeinsame Andacht der evangelischen und katholischen Moerser Kirchengemeinden.

Neu ist dagegen eine zünftige Almhütte der Familie Traber mit dem Namen „OX“, in der neben der Möglichkeit zu geselligen Zusammenkünften an den Wochenenden auf einer kleinen Bühne zudem verschiedene musikalische Events geboten werden. Auch Marktbeschicker Dirk Aberfeld hat die Corona-Pause dazu genutzt, ein neues, gastronomisches Raumkonzept für den Moerser Weihnachtsmarkt zu entwickeln. In seiner diesjährigen, räumlich sehr viel weitläufiger gestalteten Weihnachtsschänke dürfen sich die Gäste diesmal auf eine heimelige offene Feuerstelle freuen.

Was es in diesem Jahr jedoch nicht geben wird, ist die bisherige große Bühne an der Stirnseite des Marktes. „Leider mussten wir diesmal aus Vorsichtsgründen darauf verzichten“, bedauerte Michael Birr, Geschäftsführer der Moers Marketing. „Dafür drängeln sich erfahrungsgemäß besonders an den Wochenenden zu viele Leute davor. Das war uns zu risikoreich.“

Stattdessen sorgen, um die Besucherdichte ein wenig zu entzerren, in diesem Jahr so genannte „Walk Acts“ für alternative Unterhaltung. So werden an den Wochenenden ab 17 Uhr zum Beispiel ein Saxophon-Spieler auf dem Fahrrad, überdimensional große Engel auf Stelzen und eine niederländische Spaßkapelle auf dem gesamten Gelände des Kastellplatzes unterwegs sein.