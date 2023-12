Gebäck, Selbstgemachtes und Dekoratives in Repelen „Der Weihnachtsmarkt ist familiär, persönlich und ruhig“

„Der Weihnachtsmarkt ist familiär, sehr persönlich und ruhig“, sagt Hans-Gerd Bosch. „Die Atmosphäre ist schön, wie die weihnachtliche Musik“, ergänzt seine Frau Renate Bosch. Die beiden Baerler bauen sei mehr als zehn Jahre auf dem Repelen Weihnachtsmarkt einen Stand auf, um selbstgemachten Quittengelee und selbstgemachten Mispelgelee zu verkaufen, so wie auch diesmal am Samstag vor dem ersten Advent. „Der Mispelbaum ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten“, berichtete Hans-Gerd Bosch und erklärte weiter: „Die Äste wachsen krumm und sparrig. Das lässt den Mispelbaum malerisch, fast schon bizarr wirken. Die Mispel schmeckt fruchtig, wie der Mispelgelee.“