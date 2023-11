Weihnachtstradition in Moers Tannenbaum schmückt den Neumarkt

An dieser Tradition haben alljährlich viele Menschen in der Moerser Innenstadt ihre Freude: Auch in der kommenden Weihnachtszeit gibt es am Neumarkt wieder einen geschmückten Tannenbaum – der diesmal vom Friedhof in Moers-Lohmannsheide stammt und dort im Zuge der dringend notwendigen Auslichtung des Waldbestandes weichen musste.