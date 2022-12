Kirchen in Moers und Umgebung Gottesdienste an Weihnachten

Weihnachten ist ein wichtiges Fest im christlichen Glauben und wird entsprechend gefeiert. Es ist das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnlichkeit. Die Christen feiern an Weihnachten, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in einem Stall in Betlehem geboren wurde. Diese Geschichte wird oft in den Kindermetten am Nachmittag des Heiligen Abends erzählt – meist in einem Krippenspiel, das von Kindern aufgeführt wird. Viele Senioren, Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel besuchen lieber diese früheren Feiern, weil nach dem Besuch des Gottesdienstes gemeinsam mit den Kindern die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum stattfinden kann. Christmette und Christvesper sind am 24. Dezember die im Jahreszyklus am meisten frequentierten Gottesdienste. Sogar Menschen ohne christliche Konfession besuchen dann nicht selten die Kirchen. So treffen in der Messe dann Gelegenheits-Kirchgänger auf regelmäßige Gottesdienstbesucher. Darauf sind die Kirchen und damit natürlich die Pfarrer eingestellt. Es gelten zwar auch am Heiligen Abend bestimmte Regeln, doch viele Geistliche machen, gerade was den Empfang der Kommunion oder des Abendmahls angeht, großzügige Ausnahmen. Festlich und anrührend sind die im Verlauf der Messe gesungenen, bekannten Weihnachtslieder, eine ansprechende Predigt und dann der Abschluss des Gottesdienstes, wenn die Kirche abgedunkelt wird und aus vielen Kehlen das „Stille Nicht, heilige Nacht“ ertönt.