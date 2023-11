Weihnachtsaktion in Moers Warum der Senioren-Wunschbaum wichtig ist

„Besonders zu erwähnen ist auch, dass Birgit Sepic, die Mutter von Julia Voth, jeden Tag ehrenamtlich in der Hütte an der evangelischen Kirche vor Ort ist, und Hilfestellungen beim Ausfüllen der Karten gibt und sich um den ganzen organisatorischen Ablauf kümmert“, sagte die stellvertretende Beiratsvorsitzende Barbara Folkerts, „Wir vom Beirat unterstützen tatkräftig und werden auch die Ausgabe der Geschenke am 21. Dezember im Café Lyzeum des SCI-Beratungs- und Begegnungszentrum am Hanns-Albeck-Platz 2 durchführen.“ Im Rahmen der Aktion wurden insgesamt 1000 Wunschkarten zum Ausfüllen gedruckt. „Es wäre doch toll, wenn Weihnachten auch 1000 kleine Wünsche unserer älteren Menschen in Form von kleinen Geschenken in Erfüllung gehen könnten“, sagte Barbara Folkerts.